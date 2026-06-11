Дипломат допустил расширение списка с адресами производств БПЛА для Украины в Европе

Гончар: РФ может расширить список с адресами производств БПЛА для ВСУ в Европе

Страны Европы фактически становятся производственной базой для Украины, а опубликованный ранее Минобороны России перечень европейских предприятий, выпускающих беспилотники для Киева, может быть расширен. Об этом заявил интервью «Известиям» посол России в Бельгии Денис Гончар.

По словам дипломата, размещение производств беспилотников и их компонентов на территории европейских государств свидетельствует о стремлении Европы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Посол напомнил о ранее опубликованном министерством обороны РФ списке адресов предприятий, выпускающих ударные БПЛА для Киева.

«Как вы понимаете, он (перечень — прим. ред.) вполне может быть расширен. Стоит ли позволять собственным правительствам подвергать население таким рискам, решать гражданам стран НАТО и ЕС», — сказал Гончар.

15 апреля МО РФ раскрыло адреса заводов Европы, производящих и поставляющих на Украину беспилотники. В ведомстве заявили, что расценивают участие стран ЕС в производстве дронов «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации». По данным министерства, филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил воспринимать этот перечень как список потенциальных целей для российской армии.

Ранее в МИД РФ анонсировали публикацию адресов производств БПЛА для Украины в Канаде.