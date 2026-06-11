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Общество

Москвичам пообещали рекордную жару и грозу

Синоптик Позднякова: в Москве в четверг ожидается до +31°C, возможна гроза
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В четверг в Москве ожидается жаркая погода с температурой до +31°C. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг в столице сохранится жаркая погода, ожидается переменная облачность и небольшие локальные дожди — есть вероятность грозы. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 м/сек.

Синоптик добавила, что 11 июня может быть побит рекорд 1998 года, когда воздух в столице прогрелся до + 31,3°C.

В МЧС России ранее предупредили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. В ведомстве порекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

В Роспотребнадзоре в свою очередь напомнили россиянам, что рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

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