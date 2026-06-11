Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару

Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне +24-25°C, а в случае его отсутствия — рабочий день рекомендуется сократить: на один час при температуре в помещении +28,5°C, на два часа при +29°C и на четыре часа +30,5°C.

При работах на открытом воздухе и температуре воздуха +32,5°C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

10 июня жаркая погода в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад. В Гидрометцентре отметили, что нынешняя жара не смогла побить прежний рекорд.

Несколькими часами ранее в МЧС России сообщили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. В ведомстве рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.