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Общество

Криминалист расшифровал находки, обнаруженные на месте пропажи Усольцевых

Криминалист: найденная палка не поможет в поисках Усольцевых
Соцсети

Палка для скандинавской ходьбы, которую нашли на месте поисков семьи Усольцевых, не сможет пролить свет на то, где сейчас находятся пропавшие. Об этом в комментарии aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, по обломку палки практически невозможно определить, что случилось с супругами и их дочерью. Он добавил, что «рассказать» о произошедшем с Усольцевыми могут только вещи, указывающие на их присутствие: их одежда, обувь, рюкзаки и другие подобные предметы.

Также на месте обнаружили следы медведей. Однако, по мнению Игнатова, вряд ли семья пострадала от хищников. Животные не могут съесть несколько человек сразу. Помимо этого, они не трогают личные вещи и не закапывают их. Таким образом, рюкзаки и прочие вещи остались бы на видном месте.

Семья Усольцевых пропала в сентябре прошлого года, найти их не удалось до сих пор. Накануне стало известно, что на месте обнаружили палку для скандинавской ходьбы. Однако сын Ирины Усольцевой заявил, что отчим не любил использовать их в походах.

Ранее опытный походник оценил шансы найти следы пропавшей семьи Усольцевых.

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