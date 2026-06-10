Стало известно, какой предмет специалисты нашли при поисках Усольцевых

Во время поисков семьи Усольцевых участники обнаружили один предмет, который мог принадлежать кому-то из пропавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из поисковиков.

По данным агентства, речь идет о части палки для скандинавской ходьбы. Правоохранителям предстоит выяснить, пользовались ли ею исчезнувшие. Была ли она единственной находкой, не уточняется.

После того, как предмет обнаружили, специалисты временно прекратили поиски, так как нужно проанализировать проделанную работу. Во время мероприятий они прошли около тысячи квадратных километров.

Также на месте до этого поставили блокпост, чтобы участники поисков спокойно выполняли свою работу, но после обнаружения вещей его сняли.

Это не первые поиски семьи. После того, как Усольцевы пропали в сентябре прошлого года, были организованы масштабные мероприятия, которые не дали результатов. Из-за холодного времени года их прерывали, но после потепления организовали снова.

Ранее следователи определились с основной версией пропажи Усольцевых.