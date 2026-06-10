Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Стало известно, какой предмет специалисты нашли при поисках Усольцевых

ТАСС: во время поисков Усольцевых нашли часть палки для скандинавской ходьбы
Соцсети

Во время поисков семьи Усольцевых участники обнаружили один предмет, который мог принадлежать кому-то из пропавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из поисковиков.

По данным агентства, речь идет о части палки для скандинавской ходьбы. Правоохранителям предстоит выяснить, пользовались ли ею исчезнувшие. Была ли она единственной находкой, не уточняется.

После того, как предмет обнаружили, специалисты временно прекратили поиски, так как нужно проанализировать проделанную работу. Во время мероприятий они прошли около тысячи квадратных километров.

Также на месте до этого поставили блокпост, чтобы участники поисков спокойно выполняли свою работу, но после обнаружения вещей его сняли.

Это не первые поиски семьи. После того, как Усольцевы пропали в сентябре прошлого года, были организованы масштабные мероприятия, которые не дали результатов. Из-за холодного времени года их прерывали, но после потепления организовали снова.

Ранее следователи определились с основной версией пропажи Усольцевых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!