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Общество

Опытный походник оценил шансы найти следы пропавшей семьи Усольцевых

Эксперт Трепуков: спасателям будет сложно найти Усольцевых из-за травы на месте
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

У спасателей, участвующих в поисках Усольцевых, уже осталось мало шансов найти их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опытного походника Александра Трепукова.

По словам эксперта, задача усложняется наличием травяного покрова. На ней уже не осталось следов. Также на месте уже отсутствуют запахи и другие важные следы.

«Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно», – резюмировал специалист.

Усольцевы отправились в поход в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Спасатели отправились на первые поиски после того, как семья перестала выходить на связь.

Активную фазу поисков завершили уже в октябре. В текущем году мероприятия возобновили. В период с 4 по 9 июня работали исключительно специалисты. Чтобы они могли работать без препятствий, на месте установили блокпост. Случайных людей, волонтеров без опыта и журналистов на территорию не допускали.

Ранее спасатели рассказали об итогах масштабной операции по поиску Усольцевых.

 
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