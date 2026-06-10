Пасынок Усольцева прокомментировал информацию о найденном на месте поисков предмете

Пасынок Усольцева заявил, что его отчим не использовал палки для ходьбы

Сергей Усольцев не пользовался палками для скандинавской ходьбы. Об этом рассказал сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

Соответствующим образом молодой человек высказался после того, как стало известно об обнаружении части этого предмета на месте пропажи семьи.

Баталов подчеркнул, что глава семьи даже презирал этот инструмент.

«Скандинавские палки неплохое приобретение для туризма, они разгружают нагрузку на спину, но отец говорил о том, что это лишний вес в походе и лучше, чтобы руки были свободны», – рассказал мужчина.

Поиски семьи Усольцевых начались в сентябре прошлого года после того, как семья перестала отвечать на звонки. Первые масштабные мероприятия не привели к результатам. После холодного времени года их возобновили, но семью до сих пор не нашли.

Чтобы специалисты могли сосредоточиться на работе, некоторое время назад на месте установили блокпост, но 10 июня его убрали после обнаружения вещей, которые, возможно, принадлежат семье.

Ранее спасатели рассказали об итогах масштабной операции по поиску Усольцевых.