Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Пасынок Усольцева прокомментировал информацию о найденном на месте поисков предмете

Пасынок Усольцева заявил, что его отчим не использовал палки для ходьбы
Соцсети

Сергей Усольцев не пользовался палками для скандинавской ходьбы. Об этом рассказал сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

Соответствующим образом молодой человек высказался после того, как стало известно об обнаружении части этого предмета на месте пропажи семьи.

Баталов подчеркнул, что глава семьи даже презирал этот инструмент.

«Скандинавские палки неплохое приобретение для туризма, они разгружают нагрузку на спину, но отец говорил о том, что это лишний вес в походе и лучше, чтобы руки были свободны», – рассказал мужчина.

Поиски семьи Усольцевых начались в сентябре прошлого года после того, как семья перестала отвечать на звонки. Первые масштабные мероприятия не привели к результатам. После холодного времени года их возобновили, но семью до сих пор не нашли.

Чтобы специалисты могли сосредоточиться на работе, некоторое время назад на месте установили блокпост, но 10 июня его убрали после обнаружения вещей, которые, возможно, принадлежат семье.

Ранее спасатели рассказали об итогах масштабной операции по поиску Усольцевых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!