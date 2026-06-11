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Общество

ВСУ атаковали здание МЧС в Каменке-Днепровской

При атаке ВСУ на МЧС в Каменке-Днепровской повреждено здание, уничтожена техника
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе Каменка-Днепровская атаковали беспилотными летательными аппаратами здание МЧС. Об этом ТАСС заявили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

Здание получило серьезные повреждения.

«Вооруженные формирования Украины атаковали беспилотниками здание 33-й пожарно-спасательной части в Каменке-Днепровской. Оно получило серьезные повреждения», — сказали в администрации.

Кроме того, уничтожена пожарная техника. Сгорели две пожарные автоцистерны, грузовая машина, легковой автомобиль, принадлежавшие части.

10 июня ВСУ атаковали пассажирский автобус в Мелитополе Запорожской области. В автобусе находились восемь пассажиров и водитель. По словам главы региона Евгения Балицкого, водителя и пассажиров оперативно эвакуировали.

В этот же день БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области, в результате чего мужчина не выжил, его жена и 21-летний сын пострадали.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

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