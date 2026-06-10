Беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Мелитополе

Балицкий: дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области восемь пассажиров и водитель находились в автобусе, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере «Макс» заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Беспилотный летательный аппарат противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь — Великая Белозерка. В автобусе находились восемь пассажиров и водитель», — указал он.

По словам Балицкого, водителя и пассажиров оперативно эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

ВСУ за ночь 18 раз атаковали Запорожскую область. В результате атак на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области. По данным Балицкого, всего без света остались более 300 тыс. абонентов. При этом социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

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