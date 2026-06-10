Дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала семья

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области, в результате чего мужчина не выжил, его жена и 21-летний сын пострадали. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По его информации, украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в котором находилась семья, в районе поселка Пролетарский Ракитянского округа.

«Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», — сказано в сообщении.

Как заявили в оперштабе, супруга мужчины получила осколочные ранения руки и плеча. У сына диагностировано ранение глаза. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в областную клиническую больницу.

10 июня дрон ВСУ ударил по автобусу в Мелитополе Запорожской области. В транспортном средстве находились восемь пассажиров и водитель. Их оперативно эвакуировали.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.