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Альянс турагенств: новая туристическая стратегия Таиланда отпугнет россиян

Глава АТА Осипова: Китай заменит россиянам Таиланд из-за новой стратегии туризма
Shutterstock

Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли «5 Economy», ориентированную на извлечение максимальной прибыли с каждого путешественника, а не на рост турпотока. Такой подходит сильно охладит интерес россиян к этому направлению, альтернативой ему станет отдых в Китае. Об этом директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таиланд рассчитывает на рост прибыли с туротрасли за счет повышения цен при сокращении числа отдыхающих. Однако если эта идея воплотится в реальность и цены на тайские отели подскочат, то россиян это отпугнет, считает эксперт.

«В случае подорожания туристической отрасли в Таиланде, у российских граждан есть Китай как хорошая альтернатива, которая уже пользуется спросом», — отметила Осипова.

Она подчеркнула, что уже сегодня фиксируется рост спроса на другие направления – помимо Китая, популярностью у российских туристов пользуются Египет, Вьетнам, Мальдивы. Верны Таиланду останутся только те, кто уже привык регулярно там отдыхать, однако в целом турпоток неизбежно сократится, заключила эксперт.

Напомним, недавно власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, в том числе для россиян. Как уточнил министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул, соответствующее решение одобрило правительство страны, и теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней.

Как отмечал президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько, к спаду популярности этого направления решение об ограничении срока безвиза не приведет. Несмотря на то, что у россиян сегодня достаточно большой выбор для поездок по Юго-Восточной Азии, тайский курорт останется популярным, пояснил он.

Ранее стало известно, что турпоток в Таиланд из России вырос почти на 40%.

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