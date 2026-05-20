В туротрасли оценили решение Таиланда по визовым ограничениям для россиян

Решение властей Таиланда о сокращении безвизового пребывания для россиян не поможет в борьбе с овертуризмом и не охладит интерес путешественников. Среди россиян это направление сохранит свои позиции в топе наиболее популярных для отдыха стран, отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, в целом решение тайских властей не соответствует мировым тенденциям, с учетом которых страны, для которых туротрасль является важной для экономики, стараются наоборот повысить сроки безвиза для релокантов в расчете на приток туристов и, как следствие, из денег.

«Поэтому, может быть, Таиланд испытывает определенный синдром овертуризма. В этом случае можно понять», — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, к спаду популярности этого направления решение об ограничении срока безвиза не приведет. Несмотря на то, что у россиян сегодня достаточно большой выбор для поездок по Юго-Восточной Азии, тайский курорт останется популярным, заключил Шпилько.

Напомним, накануне власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, в том числе для россиян. Как уточнил министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул, соответствующее решение одобрило правительство страны, и теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней. При этом не уточняется, когда эти изменения вступят в силу.

