В Омской области пожар нанес большой ущерб храму

Возгорание произошло в храме святой Великомученицы Екатерины под Омском
ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ/VK

Пожар произошел в храме святой Великомученицы Екатерины в Омской области. Об этом сообщила Омская епархия, опубликовав заявление на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте уточняется, что ЧП случилось в ночь на 27 апреля в поселке Неверовка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро ликвидировали возгорание, благодаря чему здание храма удалось сохранить. Фотографии свидетельствуют о том, что стены, потолок и пол теперь покрыты плотным слоем сажи. Также оказались повреждены несколько икон.

«Большой ущерб нанесен внутреннему убранству», — подчеркнули в епархии.

Там добавили, что в течение двух недель будет производиться сбор денежных средств, которые потратят на восстановление здания. Никто из людей в результате пожара не пострадал.

В конце января на севере Москвы загорелся храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Как писали журналисты РЕН ТВ, в электрическом котле храма произошло короткое замыкание. На место происшествия выезжали огнеборцы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Калужской области сгорела церковь.

 
