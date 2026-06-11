Запорожская АЭС полностью обесточена

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом заявила пресс-служба станции на платформе «Макс».

«Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды Запорожской АЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», — говорится в публикации.

Энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности нет.

До этого Запорожская АЭС была полностью обесточена 5 июня. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции переводили на питание от резервных дизель-генераторов.

5 июня украинские беспилотники нанесли удар по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе Запорожской АЭС. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказали помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня.

Ранее Россия оспорила доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС.