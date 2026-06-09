Россия оспорила доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Россия выразила протест против некоторых положений готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые, по мнению официальных лиц, не соответствуют российской юрисдикции над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и другими ядерными объектами. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

Ульянов указал, что в документе содержатся утверждения, неправильно интерпретирующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и территорий.

«Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией», — сказал он.

Российская сторона не может согласиться с любыми формулировками в предстоящем докладе МАГАТЭ или других документах, которые противоречат факту российской юрисдикции над этими объектами, подчеркнул Ульянов. Он также отметил важность сохранения в тексте доклада оговорки о том, что МАГАТЭ не занимает позиции по вопросам правового статуса стран и территорий.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра недалеко от города Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. Генерация на ее энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, и с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

Согласно части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации, Республика Крым, Севастополь, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, а также Херсонская и Запорожская области являются субъектами РФ. Таким образом, на все объекты в этих регионах распространяется юрисдикция России.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения энергоблока Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника.