Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Россия оспорила доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Ульянов: РФ не согласна с докладом МАГАТЭ, противоречащим юрисдикции над ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия выразила протест против некоторых положений готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые, по мнению официальных лиц, не соответствуют российской юрисдикции над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и другими ядерными объектами. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

Ульянов указал, что в документе содержатся утверждения, неправильно интерпретирующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и территорий.

«Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией», — сказал он.

Российская сторона не может согласиться с любыми формулировками в предстоящем докладе МАГАТЭ или других документах, которые противоречат факту российской юрисдикции над этими объектами, подчеркнул Ульянов. Он также отметил важность сохранения в тексте доклада оговорки о том, что МАГАТЭ не занимает позиции по вопросам правового статуса стран и территорий.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра недалеко от города Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. Генерация на ее энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, и с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

Согласно части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации, Республика Крым, Севастополь, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, а также Херсонская и Запорожская области являются субъектами РФ. Таким образом, на все объекты в этих регионах распространяется юрисдикция России.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения энергоблока Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!