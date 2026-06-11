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Общество

В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения

В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В двух аэропортах московского транспортного узла — Внуково и Домодедово — сняли действующие ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

В ведомстве напомнили, что ограничения вводились в 05:41 мск для обеспечения безопасности полетов. До этого аэропорты принимали и отправляли воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Накануне аэропорты Домодедово и Жуковский также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки беспилотников на регион.

За прошедшую ночь над территорией России сбили 330 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в том числе над Московским регионом.

Ранее в Центре биометрических технологий раскрыли, как биометрическая посадка увеличила скорость прохода пассажиров.

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