В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В двух аэропортах московского транспортного узла — Внуково и Домодедово — сняли действующие ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

В ведомстве напомнили, что ограничения вводились в 05:41 мск для обеспечения безопасности полетов. До этого аэропорты принимали и отправляли воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Накануне аэропорты Домодедово и Жуковский также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки беспилотников на регион.

За прошедшую ночь над территорией России сбили 330 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в том числе над Московским регионом.

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