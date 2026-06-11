В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения

В двух аэропортах московского транспортного узла — Внуково и Домодедово — сняли действующие ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».
В ведомстве напомнили, что ограничения вводились в 05:41 мск для обеспечения безопасности полетов. До этого аэропорты принимали и отправляли воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.
Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.
Накануне аэропорты Домодедово и Жуковский также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки беспилотников на регион.
За прошедшую ночь над территорией России сбили 330 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в том числе над Московским регионом.
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