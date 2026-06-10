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Биометрическая посадка на самолет позволила увеличить скорость прохода пассажиров на 30%

ЦБТ: биометрия сокращает время прохождения предполетных процедур на 25–30%
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июня 2026 года биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента, который планируется проводить до 1 апреля 2027 года. Как рассказал «Газете.Ru» директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий (ЦБТ) Михаил Бергген, это позволило сократить время прохождения предполетных процедур на 25–30%.

Биометрическая посадка — это способ подтвердить личность без паспорта, а просто взглянув в камеру. Пассажир смотрит в камеру терминала, система за секунды сверяет данные в государственной Единой биометрической системе (ГИС ЕБС) и пропускает человека на следующий этап.

«Сервисом могут воспользоваться совершеннолетние пассажиры внутренних рейсов «Аэрофлота» и «России», вылетающих из этих аэропортов: по биометрии проходят регистрацию на рейс, предполетный контроль и посадку. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее оформить подтвержденную биометрию — например, в банке или на стойках регистрации в аэропорту, — а затем «привязать» ее к билету в личном кабинете «Аэрофлота». Главный эффект — скорость, уже сейчас биометрия сокращает время прохождения предполетных процедур на 25–30%», — объяснил эксперт.

По его словам, международный опыт показывает, что биометрическая идентификация может сокращать время прохождения отдельных контрольных операций в несколько раз: например, в аэропорту Чанги в Сингапуре — примерно с 25 до 10 секунд на пассажира. На уровне всего потока это снижает нагрузку на очереди и ускоряет посадку.

«Использование биометрии остается выбором пассажира: пройти можно и традиционным способом, по паспорту и посадочному талону. Пока идет эксперимент, паспорт необходимо иметь при себе всем. Биометрические данные хранятся в государственной системе в виде защищенного математического шаблона и не передаются авиакомпании или аэропорту», — заключил Бергген.

Ранее первый «биометрический» рейс из Пулково в Москву отправился 1 июня в 00:40 мск.

 
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