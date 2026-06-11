Пожар на Афипском НПЗ после атаки беспилотников потушен

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушен. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России», — уточнили в оперштабе.

Возгорание возникло ночью в результате падения обломков беспилотников. Кроме того, в регионе обломки сбитых БПЛА были обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла. Кроме того, в результате падения обломков была нарушена газовая магистраль.

Во время отражения атаки в Краснодаре включали сигнал системы оповещения. По словам мэра Евгения Наумова, в городе прозвучал сигнал «Внимание всем». Звуковое оповещение об опасности атаки БПЛА было применено в краевой столице впервые. Наумов попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и пройти в безопасное место. Он рекомендовал не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон или держаться подальше от окон, а также не пользоваться лифтом.

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