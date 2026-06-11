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В Краснодарском крае обломки БПЛА вызвали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Обломки БПЛА упали в поселке Афипском на Кубани, начался пожар на территории НПЗ
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские военные отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По его данным, обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Афипском, в результате чего начался пожар.

Также обломки сбитых БПЛА были обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла. Кроме того, в результате падения обломков была нарушена газовая магистраль.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на Севастополь. По его словам, российские военные сбили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительным данным, никто не пострадал в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины, отметил губернатор.

Ранее дипломат допустил расширение списка с адресами производств БПЛА для Украины в Европе.

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