Российские военные отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По его данным, обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Афипском, в результате чего начался пожар.
Также обломки сбитых БПЛА были обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла. Кроме того, в результате падения обломков была нарушена газовая магистраль.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на Севастополь. По его словам, российские военные сбили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительным данным, никто не пострадал в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины, отметил губернатор.
Ранее дипломат допустил расширение списка с адресами производств БПЛА для Украины в Европе.