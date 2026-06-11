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Общество

Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отменили поезд

Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отменили поезд отправлением 11 июня
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория, который должен был отправиться в путь 11 июня, был отменен. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что поезд был отменен в связи с изменениями в расписании движения поездов по решению оперативного штаба республики Крым.

До этого компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала график движения пассажирских поездов «Таврия» с 10 июня по 30 сентября.

8 июня украинский беспилотник совершил атаку на тепловоз пассажирского поезда МоскваСимферополь в Крыму. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее перевозчик отменил продажу билетов на некоторые поезда «Таврия».

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