Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отменили поезд

Поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория, который должен был отправиться в путь 11 июня, был отменен. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что поезд был отменен в связи с изменениями в расписании движения поездов по решению оперативного штаба республики Крым.

До этого компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала график движения пассажирских поездов «Таврия» с 10 июня по 30 сентября.

8 июня украинский беспилотник совершил атаку на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее перевозчик отменил продажу билетов на некоторые поезда «Таврия».