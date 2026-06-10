Пассажиров предупредили о корректировке расписания поездов «Таврия» до конца сентября

Компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала график движения пассажирских поездов «Таврия» с 10 июня по 30 сентября. Об этом перевозчик сообщил в Telegram-канале.

«Изменения в движении поездов «Таврия», отправляющихся на полуостров Крым полным маршрутом (до своих конечных станций), с 10 июня до конца сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что мера связана с решением оперштаба Крыма. Теперь часть поездов будут следовать до Керчи. Расписание для таких поездов будет опубликовано дополнительно, отметил перевозчик.

8 июня украинский беспилотник совершил атаку на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее перевозчик отменил продажу билетов на некоторые поезда «Таврия».