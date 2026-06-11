На юге Китая произошел сильный взрыв

В результате взрыва в Гуанси-Чжуанском автономном районе не выжило семь человек

На юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошел сильный взрыв, в результате которого не выжило семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел ночью 11 июня на одной из улиц в поселке Синъань. Семь человек не выжили, еще 17 получили ранения. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, их жизни вне опасности.

Полиция исключила версию о том, что взрыв был вызван утечкой трубопроводного газа. Органы общественной безопасности проводят расследование причин происшествия.

23 мая сообщалось, что при взрыве на шахте на севере Китая не выжили 90 горняков.

5 мая стало известно, что на предприятии по производству фейерверков в китайской провинции Хунань произошел мощный взрыв.

15 февраля сообщалось, что на востоке Китая взорвался магазин фейерверков.

Ранее на биотехнологическом заводе в Китае произошел взрыв.