Взрыв на шахте в Китае унес жизни 90 человек

cnsphoto/Reuters

Взрыв на шахте на севере Китая унес жизни 90 горняков. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В результате аварии погибли 90 человек. Поисково-спасательные работы на месте все еще продолжаются», — говорится в сообщении.

Накануне на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань произошел взрыв газа, в это время в шахте находились 247 рабочих. Изначально сообщалось о 50 погибших, затем их число выросло до 82. По информации ЦТК, 123 человека были госпитализированы, 33 отказались от помощи. Также стало известно, что на поверхность подняли более 150 человек и тела четырех погибших.

Власти страны мобилизовали 755 спасательных и медицинских бригад для проведения аварийных работ, оказания врачебной помощи на месте и ликвидации последствий аварии.

Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group, сообщает портал Baidu. Производственная мощность рудника составляет 1,2 млн тонн угля в год, она относится к шахтам с высоким уровнем газа.

Ранее взрыв в шахте в Колумбии заблокировал людей на глубине в 600 метров.

 
