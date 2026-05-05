В Китае из-за взрыва пиротехники погиб 21 человек

В результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань число жертв увеличилось до 21 человека, при этом травмы различной степени тяжести получил 61 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что на месте происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных групп. В общей сложности для ликвидации последствий мобилизованы 482 человека.

10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе, где хранилась пиротехника. В результате происшествия травмы разной степени тяжести получили 15 человек, среди которых оказались трое детей. Из‑за масштаба ЧП местные власти были вынуждены ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. 12 апреля Промышленный районный суд республики принял решение об аресте основных фигурантов расследования: владельца складских помещений и двух организаторов нелегального изготовления фейерверков.

Ранее взрывы произошли над несколькими российскими городами.