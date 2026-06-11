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Общество

США запретили летать журналисту, посещавшему Старобельск

ТАСС: США внесли журналиста Хелали в список лиц, которым запрещены авиаперелеты
Belkin Alexey/Global Look Press

Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что власти США внесли его в список лиц, которым запрещены авиаперелеты. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Хелали, 10 июня во время пересадки в Пекине по пути из Москвы в Мехико сотрудники авиакомпании Hainan Airlines сообщили ему, что он не сможет продолжить маршрут.

Позднее журналист узнал, что власти США включили его в список лиц, которым запрещены авиаперелеты. Этот перечень составляется Центром выявления террористов ФБР.

Хелали отметил, что направлялся в Мексику для освещения чемпионата мира по футболу и встречи со сборной Ирана. Он назвал произошедшее «атакой не только на свободу журналистики, но и на тех, кто поддерживает Иран».

24 мая Хелали приехал в Старобельск на место теракта и заявил, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР совершил «фашистский и террористический режим».

22 марта журналист подписал контракт с Минобороны РФ. Хелали признался, что давно планировал стать участником СВО. Также он направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Ранее Хелали рассказал, когда поедет на СВО.

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