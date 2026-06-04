Международный секретарь Компартии США, американский журналист-расследователь Кристофер Хелали, подписавший контракт с Министерством обороны России, поедет в зону специальной военной операции на Украине (СВО) в ближайшие недели. Об этом он рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Хелали отметил, что он уже не раз бывал в зоне СВО.

Американский журналист подписал контракт с Минобороны РФ 22 марта. Хелали отметил, что давно планировал стать участником российской специальной военной операции. Также он направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

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