Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) совершил фашистский и террористический режим. Об этом заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, который приехал на место теракта.

«Это действие режима, который является фашистским и террористическим, который выбирает своей целью мирных жителей», — сказал он.

По словам журналиста, ВСУ бьют по гражданским еще с 2014 года. Хелали обратил внимание, что именно США, Евросоюз и НАТО предоставляют Киеву вооружение, деньги и разведывательные данные для совершения подобных преступлений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всего в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов. В их числе журналисты из Европы: Австрии, Британии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Финляндии и Франции. Кроме того, на место трагедии прилетели сотрудники СМИ из Латинской Америки, стран Ближнего Востока, Китая и США. При этом власти Японии запретили своим журналистам принимать участие в этой поездке.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 21 человек не выжил. Здание общежития частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной».

