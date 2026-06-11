Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Синоптики рассказали, до какого числа продлится жара в Москве и области

Гидрометцентр: жара в Москве и Подмосковье продержится минимум до 13 июня
Кирилл Каллиников/РИА Новости

30-градусная жара, которая держится уже несколько суток в Москве и Подмосковье, начнет спадать только в самом конце недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, в воскресенье, 14 июня, на фоне облачной погоды не исключен кратковременный дождь, а температура днем уже не будет подниматься выше +19…+24°C.

Прогнозы синоптиков указывают на то, что начало новой недели будет в Москве и Подмосковье облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

10 июня жаркая погода в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад. В Гидрометцентре отметили, что нынешняя жара не смогла побить прежний рекорд.

До этого в МЧС России сообщили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. В ведомстве рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!