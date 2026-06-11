Синоптики рассказали, до какого числа продлится жара в Москве и области

Гидрометцентр: жара в Москве и Подмосковье продержится минимум до 13 июня

30-градусная жара, которая держится уже несколько суток в Москве и Подмосковье, начнет спадать только в самом конце недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, в воскресенье, 14 июня, на фоне облачной погоды не исключен кратковременный дождь, а температура днем уже не будет подниматься выше +19…+24°C.

Прогнозы синоптиков указывают на то, что начало новой недели будет в Москве и Подмосковье облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

10 июня жаркая погода в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад. В Гидрометцентре отметили, что нынешняя жара не смогла побить прежний рекорд.

До этого в МЧС России сообщили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. В ведомстве рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.