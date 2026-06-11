В Перу построят завод по производству зеленого водорода

Завод по производству зеленого водорода и аммиака появится в Перу

Завод по производству зеленого водорода и аммиака, а также необходимая портовая инфраструктура появятся в Перу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и связи страны.

В публикации отмечается, что ведомство выдало перуанской компании Horizonte de Verano разрешение на строительство первого в Перу портового терминала для зеленого водорода.

На объекте планируется установить резервуары для хранения вещества, подводную систему трубопроводов для подачи аммиака на танкеры.

Проект будет реализован на юге Перу, он потребует инвестиций в размере $540 миллионов.

До этого глава независимой газовой компании Energean Маттиос Ригас заявил, что европейские страны возобновили поиски собственных запасов нефти и газа, решив отойти от своего прежнего курса, ориентированного на возобновляемую зеленую энергетику. Он отметил, что изменение подхода уже заметно в Греции, Италии и на Кипре, в странах, где работает Energean.

Ранее хранение данных и энергии в космосе в «Роснефти» сочли научной фантастикой.