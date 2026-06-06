Хранение данных и энергии в космосе в «Роснефти» сочли научной фантастикой

Одним из наиболее многообещающих направлений являются водородные накопители энергии, которые, в отличие от литий-ионных систем, пока не получили широкого распространения, заявил на Энергетической панели ПМЭФ секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Согласно его оценкам, водород в перспективе может занять значимую нишу в глобальном энергетическом балансе.



Потенциально решения на базе водорода можно использовать для хранения избыточной дешевой электроэнергии от объектов базовой и возобновляемой генерации, полагает Сечин. При этом он подчеркнул, что сейчас стоимость производства «зеленого» водорода в большинстве регионов мира, по данным Международного энергетического агентства, превосходит $200 за баррель нефтяного эквивалента.



Еще одной долгосрочной целью Игорь Сечин считает термоядерную энергетику. Хотя стабильная управляемая термоядерная реакция пока еще не была получена, инвестиции в этот сектор растут — в 2025 году они увеличились почти на 40% и достигли $10 млрд.

«К области научно-популярной фантастики на сегодняшний день относится хранения данных и энергии в космосе. Этим проектам придется столкнуться с бесчисленным множеством проблем, не имеющих на сегодняшний момент научно-технологического решения. В их числе — радиация, перепады температур, декомпрессия, коммерчески неприемлемая стоимость вывода на орбиту грузов, передача энергии и данных и многое другое», — рассказал Игорь Сечин.