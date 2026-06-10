В Гидрометцентре рассказали, когда ожидать спад жары в Москве

Гроза с ливнем, градом и порывистым ветром, ожидаемая в субботу, 13 июня, предварит спад сильной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В публикации отмечается, что днем в субботу на фоне облачности ожидается кратковременный дождь, местами пройдет ливень, гроза и град.

В течение дня в Москве ожидается +26…+28°C, а в Подмосковье — +23…+28°C.

После осадков температура воздуха должна пойти на спад, в ночь на воскресенье в столице прогнозируется +11…+16°C, а днем 14 июня +19…+24°C.

10 июня жаркая погода в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад. В Гидрометцентре отметили, что нынешняя жара не смогла побить прежний рекорд.

Несколькими часами ранее в МЧС России сообщили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. В ведомстве рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.