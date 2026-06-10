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Общество

В Севастополе спасли несколько фрагментов поврежденного ВСУ полотна из музея

В Севастополе спасли три фрагмента поврежденного при атаке ВСУ полотна из музея
razvozhaev/MAX

В Севастополе спасли три фрагмента живописного полотна из музея-панорамы, которые получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Там заявили, что работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются.

В пресс-службе также отметили, что вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления находятся в компетенции профильных специалистов, которые должны будут оценить состояние полотен, целесообразность и возможности проведения необходимых восстановительных работ.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

В министерстве культуры России уже пообещали сделать все возможное, чтобы восстановить музей.

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

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