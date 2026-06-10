Минкульт пообещал восстановить музей в Севастополе

Министерство культуры России сделает все возможное, чтобы восстановить музей «Оборона Севастополя», по которому ночью ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, и мы снова сделаем все возможное и от нас зависящее для восстановления музея и его уникального исторического наследия», — написала она.

Министр добавила, что здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» отреставрировали в 2022-2024-х годах, а реставрация художественного полотна и переднего плана самой Панорамы, которая велась силами специалистов Центра Грабаря, должна была завершиться к концу 2026 года.

Украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат назвал преступлением удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя».