Десятилетняя девочка выпала из окна в Татарстане и не выжила

В Татарстане десятилетняя девочка не выжила, выпав из окна

В Татарстане ребенок выпал из окна и не выжил. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 10 июня в городе Набережные Челны. Десятилетняя девочка сорвалась и выпала из окна девятого этажа. В результате она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Семья ребенка благополучная и не состояла на профилактических учетах. На место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Андрей Гимадеев. По факту случившегося организовали процессуальную проверку, ее ход поставили на контроль в прокуратуре.

До этого в Калининградской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Медики осмотрели ребенка и доставили в Детскую областную больницу.

Ранее российский студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне.