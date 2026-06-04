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Общество

В Калининградской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

Под Калининградом восьмилетняя девочка выпала из окна, когда гостила у бабушки
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна дома, сообщает «Клопс» со ссылкой на полицию и региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 3 июня в Черняховске, в одном из домов на улице Портовой. По предварительным данным, школьница выпала из окна второго этажа.

В УМВД по региону уточнили, что девочка гостила у бабушки. В момент происшествия женщина была на кухне, а затем сразу сообщила о случившемся в экстренные службы.

Медики осмотрели ребенка и доставили в Детскую областную больницу. Состояние девочки оценивается как средней тяжести. У нее компрессионные переломы позвонков, сотрясение мозга и ушиб легкого.

Ранее ребенок выпал из окна в российском детсаду, пока воспитательница спала.

 
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