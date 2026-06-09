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Российский студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне

В Волгограде студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне
Shutterstock

В Волгограде юноша выпал из окна общежития, решив спуститься вниз по простыне. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в общежитии техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Молодой человек с другом решили сходить в магазин, однако после восьми вечера двери общежития уже были закрыты.

Тогда студенты связали несколько простыней и попытались спуститься по ним с третьего этажа, но на уровне второго этажа самодельная веревка оборвалась — один из юношей рухнул на землю. Сейчас пострадавший находится в травматологическом отделении больницы.

До этого пьяный мужчина спускался из окна по простыням и сорвался с девятого этажа. Спасти его не смогли.

Ранее россиянка обворовала соседку из квартиры этажом ниже с помощью каната из простыней.

 
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