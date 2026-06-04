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Общество

Родителям рассказали, как выбрать лучший детский лагерь

Психолог Кочетова: при выборе детского лагеря нужно узнавать условия проживания
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

При выборе детского лагеря на лето родителям важно учитывать условия проживания, организацию досуга, квалификацию вожатых и наличие профессионального психолога в штате. Об этом RT рассказали специалисты факультета «Психология образования» МГППУ.

По словам и. о. заведующего кафедрой «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой», профессора Юлии Кочетовой, при выборе лагеря следует обращать внимание на прозрачность условий. Рекомендуется уточнить у представителей администрации, как именно подбираются вожатые, есть ли у них педагогическое или психологическое образование, а также проходят ли они дополнительное обучение.

Специалист посоветовала родителям узнать, есть ли в лагере профессиональный психолог и его методы работы с детьми, испытывающими сложности с адаптацией.

Старший преподаватель кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» Елизавета Емельянова добавила, что взрослым важно изучить программу лагеря перед тем, как заключать с ним договор.

«Если в программе есть баланс между активностями, отдыхом и творческими занятиями, а также продуманные командные игры — это обычно говорит о хорошем уровне организации», — объяснила она.

Эксперт также призвала заранее ознакомиться с условиями проживания и системой безопасности. Рекомендуется посмотреть фотографии и видео с жилыми корпусами, столовыми и со всеми другими территориями. Не менее важно уточнить, есть ли охрана и медицинские работники.

Помимо этого, стоит спросить, как ребенок будет поддерживать связь с родителями, а также есть ли возможность оперативно контактировать с администрацией лагеря.

Ранее в Росгвардии объяснили, как будут защищать детей в летних лагерях.

 
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