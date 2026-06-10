Путин оценил ход модернизации инфраструктуры для детского отдыха

Масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в ходе работ были построены 336 новых и отремонтированы 136 жилых корпусов, спортивных залов, пространств для творчества и других объектов.

«Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного, полезного досуга. Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена», — сказал президент.

Путин добавил, что это лето в российских санаториях и лагерях смогут провести более 5,75 миллиона детей. При этом власти страны ставят себе задачу по ежегодному росту этого числа, отметил глава государства.

В ходе этого же совещания Путин предложил обсудить вопросы укрепления благополучия семей с детьми. Президент отметил, что сегодня российские власти строго выполняют все взятые социальные обязательства. По его словам, правительство также регулярно вводит новые меры поддержки.

Ранее родителям рассказали, как выбрать лучший детский лагерь.