Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Путин обратился к директору «Орленка»

Путин поблагодарил директора «Орленка» за вклад в развитие детского оздоровления
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил директора Всероссийского детского центра «Орленок» Александра Джеуса за вклад в развитие детского оздоровления и воспитания. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством России, сообщает ТАСС.

«Спасибо, Александр Васильевич. Вам спасибо большое», — сказал российский лидер.

Он пожелал коллективу «Орленка» интересной и продуктивной работы. Также Путин выразил наилучшие пожелания всему воспитательскому составу центра.

Кроме того, он отметил, что «Орленок» является одним из ведущих центров РФ для оздоровления и отдыха детей.

«Вам всего самого доброго», — добавил глава государства.

В ходе совещания Джеус представил доклад о текущей деятельности «Орленка» в Краснодарском крае, где 10 июня на базе центра был открыт Центр воспитательных технологий.

На этом же совещании президент заявил, что в России будет продолжена масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха.

4 июня специалисты факультета «Психология образования» МГППУ рассказали, что при выборе детского лагеря на лето родителям важно учитывать условия проживания, организацию досуга, квалификацию вожатых и наличие профессионального психолога в штате.

Ранее в России активизировались мошенники, предлагающие фейковые путевки в детские лагеря.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!