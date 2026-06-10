Путин обратился к директору «Орленка»

Путин поблагодарил директора «Орленка» за вклад в развитие детского оздоровления

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил директора Всероссийского детского центра «Орленок» Александра Джеуса за вклад в развитие детского оздоровления и воспитания. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством России, сообщает ТАСС.

«Спасибо, Александр Васильевич. Вам спасибо большое», — сказал российский лидер.

Он пожелал коллективу «Орленка» интересной и продуктивной работы. Также Путин выразил наилучшие пожелания всему воспитательскому составу центра.

Кроме того, он отметил, что «Орленок» является одним из ведущих центров РФ для оздоровления и отдыха детей.

«Вам всего самого доброго», — добавил глава государства.

В ходе совещания Джеус представил доклад о текущей деятельности «Орленка» в Краснодарском крае, где 10 июня на базе центра был открыт Центр воспитательных технологий.

На этом же совещании президент заявил, что в России будет продолжена масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха.

4 июня специалисты факультета «Психология образования» МГППУ рассказали, что при выборе детского лагеря на лето родителям важно учитывать условия проживания, организацию досуга, квалификацию вожатых и наличие профессионального психолога в штате.

Ранее в России активизировались мошенники, предлагающие фейковые путевки в детские лагеря.