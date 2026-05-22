В России активизировались мошенники, предлагающие фейковые путевки в детские лагеря

Растущий спрос на лагеря в летний период порождает новые риски: в последнее время участились случаи мошенничества при покупке путевок в детские лагеря. Об этом «Газете.Ru» рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал групп» Вероника Полякова.

«Суть схемы проста: создается сайт-двойник известного детского лагеря (например, «Артек», «Смена») или турфирмы. Страница дополняется положительными отзывами от ботов, где по заниженной цене предлагаются путевки на самые ходовые даты и якобы последние вакантные места», — объяснила она.

По словам эксперта, цель мошенников — завладеть денежными средствами доверчивых и желающих сэкономить родителей. Она дала несколько советов, как обезопасить себя при покупке путевки.

«Данные обо всех настоящих детских лагерях содержатся в специальном федеральном реестре на сайте детскийотдых.рф. Если вашего лагеря там нет — повод задуматься о законности его деятельности. Можно также выйти на реестр через ресурс «Безопасное лето», — посоветовала эксперт.

Адвокат обращает внимание, что при создании фейковых сайтов используются лишние или иные буквы и символы. Не стоит лениться сверять их, как и правильность ИНН, ОГРН лагеря (можно посмотреть в открытом доступе в «Проверь своего контрагента» от ФНС РФ, СПАРК, Rusprofile).

Также Полякова назвала и другие красные флаги, которые должны насторожить.

«Если требуют сначала оплату, а только потом заключение договора. Помните, что у вас всегда должна быть возможность ознакомиться с условиями договора, воспитательной программой детского лагеря», — сказала адвокат.

Еще один важный «звоночек» — если оплату просят перевести переводом на карту непонятного физического лица. В официальных детских лагерях оплату проводят по реквизитам организации.

«Если вы все же не были достаточно бдительны и оплатили фейковую путевку, обратитесь в полицию с заявлением о совершённом в отношении вас мошенничестве (ст. 159 УК). На момент его составления желательно иметь при себе: ссылку/скриншот сайта/страницы, где приобреталась путевка, переписку, если она велась с мошенниками, чеки об оплате, «договор» с детским лагерем и т.п», — посоветовала адвокат.

При наличии сомнений всегда можно позвонить на бесплатную горячую линию по вопросам детского отдыха (инициатива Минпросвещения РФ) — 8 800 250 28 90.

