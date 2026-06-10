Путин поддержал инициативу о финансировании летнего отдыха ряда категорий детей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего отдыха для отдельных категорий детей. Об этом фракция сообщила в Telegram-канале.

В ходе совещания с членами правительства секретарь Генсовета партии Владимир Якушев уточнил, что меру предлагается распространить на около 40 тысяч детей участников специальной военной операции (СВО), членов многодетных семей и детям, чьи семьи находятся в трудной жизненно ситуации. Всего на реализацию проекта могут выделить 3 млрд рублей.

«Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», — сказал глава государства.

В ходе совещания Путин также заявил, что масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха будет продолжена. Российский лидер отметил, что в ходе работ были построены 336 новых и отремонтированы 136 жилых корпусов, спортивных залов, пространств для творчества и других объектов.

Ранее родителям рассказали, как выбрать лучший детский лагерь.