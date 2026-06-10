ВСУ атаковали город Днепрорудное Запорожской обпасти

Балицкий сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Днепрорудное Запорожской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом в мессенджере «Макс» заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Пострадали пять человек, среди них один подросток — парень 2013 года рождения. Удар пришелся по двору многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие получили ранения разной степени тяжести и уже доставлены в больницу.

ВСУ за ночь 18 раз атаковали Запорожскую область. В результате атак на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области. По данным Балицкого, всего без света остались более 300 тыс. абонентов. При этом социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

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