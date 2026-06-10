ВСУ атаковали Запорожскую область почти 20 раз за ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь 18 раз атаковали Запорожскую область. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

До этого Балицкий заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области. По его словам, всего без света остались более 300 тыс. абонентов. При этом социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

Глава региона также сообщил, что в результате атак беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Приморский, Михайловский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ударов БПЛА по Самарской области.