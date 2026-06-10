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В ЛНР скорая попала под удар беспилотника, когда везла пациента в больницу

Пасечник: украинский дрон атаковал машину скорой помощи в ЛНР
Haggardous50000/Shutterstock

Украинский дрон атаковал машину скорой помощи, когда медики везли пациента в больницу. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, инцидент произошел днем на участке автодороги Троицкое — Сватово. В результате налета водитель скорой получил ранения, несовместимые с жизнью. Фельдшера и пациента с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Накануне две девушки пострадали после налета украинских беспилотников на территорию глэмпинга в Луганске. Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями разной степени тяжести, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В здании общежития находились 86 детей, оно частично обрушилось. Не выжил 21 человек, еще 42 получили ранения.

Ранее ВСУ ранили двух подростков в Лисичанске.

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