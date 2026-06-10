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Общество

Запорожская область оказалась без электричества после атак ВСУ

Балицкий: более 300 тыс. абонентов Запорожской области остались без света
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что всего без света остались более 300 тыс. абонентов. При этом социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

По словам Балицкого, все профильные службы находятся в режиме повышенной готовности — энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов.

Глава региона ранее сообщил, что в результате атак беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Балицкий добавил, что всего было зафиксировано 18 целенаправленных атак БПЛА по различным населенным пунктам области. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

В районе села Бурчак Михайловского муниципального округа беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадала 46-летняя женщина. Еще один человек — 56-летний мужчина — получил ранения при ударе по грузовому автомобилю в Пологах. Оба пострадавших госпитализированы.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ударов БПЛА по Самарской области.

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