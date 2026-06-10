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Российские врачи удалили зуб из яичника пациентки

В Татарстане врачи удалили зуб из яичника пациентки
Telegram-канал «Наша РКБ»

В Татарстане врачи удалили из яичника 28-летней женщины зуб. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Во время профилактического осмотра у женщины обнаружили доброкачественное образование. Дермоидную кисту размером в шесть сантиметров необходимо было удалить.

Внутри кисты, помимо зуба, находились волосы и жир. Операцию женщине провели лапароскопически, вся процедура заняла всего полчаса.

До этого в Татарстане врачи удалили из сердца женщины опухоль размером с мяч. Она долго развивалась бессимптомно, но могла перекрывать просвет сердечной камеры и создавать нагрузку на сердце. Пациентка обратилась к врачам сразу после того, как узнала диагноз.

Ранее в Свердловской области у мужчины на шее выросла «вторая голова».

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