Общество

В Татарстане врачи удалили из сердца женщины опухоль размером с мяч

В Татарстане врачи спасли пациентку с опухолью в сердце
Pixabay

В Набережных Челнах кардиохирурги больницы скорой медицинской помощи имени Акчурина удалили пациентке опухоль сердца, новообразование достигло размеров мяча для гольфа. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Опухоль у пациентки обнаружили полтора года назад во время УЗИ сердца. У женщины выявили миксому — доброкачественную опухоль рыхлой структуры. Она долго развивается бессимптомно, но может перекрывать просвет сердечной камеры, затрудняя кровоток из предсердия в желудочек и создавая нагрузку на сердце.

Пациентка обратилась к врачам сразу после того, как узнала диагноз. Кардиохирурги отметили, что новообразование прикрепилось к сердечной перегородке и могло оторваться в любой момент. Опухоль удалили полностью, чтобы избежать рецидива. Состояние женщины не вызывает у медиков опасений, она выписана на амбулаторное лечение.

Ранее медики удалили беременной россиянке кисту весом около 5 кг прямо во время родов.

 
