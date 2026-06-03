Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Свердловской области у мужчины на шее выросла «вторая голова»

В Свердловской области у мужчины удалили опухоль, напоминавшую вторую голову
Telegram-канал «Здоровье уральцев»

Медики Свердловской области спасли мужчину с крупной опухолью на шее. Об этом сообщает минздрав региона.

За девять месяцев до обращения у пациента появилась небольшая шишка, но он не придал этому значения. В какой-то момент он посмотрелся в зеркало и понял, что родинка на шее «сместилась». Позже он понял, что это произошло из-за увеличившейся шишки. Когда игнорировать ситуацию уже было невозможно, россиянин обратился в больницу.

«Гигантская опухоль задней боковой поверхности шеи успела прорасти в мышцы, ветви шейного сплетения, целилась в позвоночник и магистральные сосуды, питающие головной мозг», – сообщается в публикации.

В местном онкоцентре у мужчины диагностировали липосаркому шеи – опасное новообразование, которое быстро увеличивается и прорастает в ткани. Вес опухоли составлял два килограмма, внешне казалось, что у пациента стала расти еще одна голова.

В течение двух часов мужчину успешно прооперировали.

Ранее российские врачи спасли женщину с раковой опухолью весом в 35 кг.

 
Теперь вы знаете
Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!