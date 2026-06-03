В Свердловской области у мужчины на шее выросла «вторая голова»

Медики Свердловской области спасли мужчину с крупной опухолью на шее. Об этом сообщает минздрав региона.

За девять месяцев до обращения у пациента появилась небольшая шишка, но он не придал этому значения. В какой-то момент он посмотрелся в зеркало и понял, что родинка на шее «сместилась». Позже он понял, что это произошло из-за увеличившейся шишки. Когда игнорировать ситуацию уже было невозможно, россиянин обратился в больницу.

«Гигантская опухоль задней боковой поверхности шеи успела прорасти в мышцы, ветви шейного сплетения, целилась в позвоночник и магистральные сосуды, питающие головной мозг», – сообщается в публикации.

В местном онкоцентре у мужчины диагностировали липосаркому шеи – опасное новообразование, которое быстро увеличивается и прорастает в ткани. Вес опухоли составлял два килограмма, внешне казалось, что у пациента стала расти еще одна голова.

В течение двух часов мужчину успешно прооперировали.

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