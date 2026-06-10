Путин назвал число обратившихся за новой семейной налоговой выплатой

Уже около 1,5 млн россиян подали заявления на новую семейную налоговую выплату. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством, сообщает РИА Новости.

Речь идет о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.

«На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка полутора миллионов человек», — сказал глава государства.

До этого член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов отметил, что с 1 июня новую семейную выплату могут получить работающие родители, опекуны, усыновители и попечители двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Новая семейная выплата будет положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Также родители не должны быть должниками по алиментам.

Ранее стали известны размеры ежегодной семейной выплаты в РФ.