Россиянам рассказали, кто сможет получить новую семейную выплату с 1 июня

С 1 июня 2026 году новую семейную выплату смогут получить работающие родители, опекуны, усыновители и попечители двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Об этом «Парламентской газете» сообщил член Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов.

Новая семейная выплата будет положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Также родители не должны быть должниками по алиментам.

По прогнозам Правительства, размер новой поддержки может составить до 189 тысяч рублей в год в зависимости от точного количества детей в семье и фактически уплаченного налога.

«Возьмем, к примеру, семью в Пермском крае. Мама и папа работают, двое детей. За год каждый заработал по 600 тысяч рублей. Раньше они заплатили бы 13 процента налога — то есть по 78 тысяч с человека. А теперь по новому закону налог пересчитывают по ставке шесть процентов — получается 36 тысяч. Разница — 42 тысячи рублей. И эти деньги возвращаются каждому родителю. То есть 84 тысячи рублей на семью», — объяснил депутат.

По словам Скриванова, родители смогут использовать полученные средства для оплаты кружков и спортивных секций ребенка, а также для закрытия части ипотечного платежа.

